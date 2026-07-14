Отец и сын организовали в Сызрани подпольную игру в покер

Расследование уголовного дела завершено, его уже направили в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани будут судить участников преступной группы по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр в покер. На скамье подсудимых окажутся шесть человек, а организаторами, по версии следствия, являются сын и отец.

«По предварительным данным, обвиняемые подыскали подходящее помещение в Сызрани, установили игровое оборудование, привлекли своих знакомых, обладающих соответствующими навыками ведения игры», – прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

Незаконный покер пресекли сотрудники полиции во время оперативно-розыскных мероприятий. Расследование уголовного дела завершено, его уже направили в суд.

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