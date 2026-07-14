У водителя из Самары конфисковали незаконные спецсигналы через суд

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Самары незаконно установил на свой автомобиль спецсигналы – световые приборы с красными и синими огоньками. Сотрудники полиции составили на него протокол за незаконный «тюнинг».

«Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения», – прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.

Самарца лишили прав. Также суд обязал конфисковать у него спецсигналы. Судебные приставы сняли незаконные световые приборы с машины нарушителя и передали в Росимущество, где оборудование потом уничтожат.

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