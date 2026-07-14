На Московском шоссе в Самаре 14 июля отключили светофоры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
14 июля в Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе. Они отключились на участке от Северного проезда до улицы Баженова, уточнили в региональном минтрансе.
«Светофоры временно не работают в связи с нарушением электроснабжения», – сообщила пресс-служба министерства.
Специалисты уже устраняют неполадки. По предварительным расчетам, работу светофоров на Московском шоссе восстановят к 14.00. Пока же водителей просят быть внимательными и соблюдать правила проезда по нерегулируемым перекресткам с учетом знаков приоритета.
Напомним, что в Самаре с 13 июля перекрыли улицу Полевую.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал