На Московском шоссе в Самаре 14 июля отключили светофоры

По предварительным расчетам, работу светофоров на Московском шоссе восстановят к 14.00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

14 июля в Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе. Они отключились на участке от Северного проезда до улицы Баженова, уточнили в региональном минтрансе.

«Светофоры временно не работают в связи с нарушением электроснабжения», – сообщила пресс-служба министерства.

Специалисты уже устраняют неполадки. По предварительным расчетам, работу светофоров на Московском шоссе восстановят к 14.00. Пока же водителей просят быть внимательными и соблюдать правила проезда по нерегулируемым перекресткам с учетом знаков приоритета.

Напомним, что в Самаре с 13 июля перекрыли улицу Полевую.

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