26 млн россиян проверили наличие бензина на АЗС с помощью сервиса банка

В дальнейшем возможности сервиса продолжат расширяться. Фото: пресс-служба Сбера

Сбер запустили сервис для поиска топлива на АЗС, который показывает наличие бензина и дизеля. Им уже успели воспользоваться 26 миллионов человек. Он доступен в мобильном приложении банка.

Сервис показывает, есть ли на выбранной заправке бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и другие виды топлива. Это позволяет заранее выбрать подходящую станцию и избежать лишних остановок в пути. Решение работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных и охватывает 29 тысяч АЗС.

Среди регионов наибольший интерес к сервису проявили жители Москвы (8,21%), Санкт-Петербурга (4,61%), Казани (3,69%), Краснодара (3,58%), Уфы (3%), Воронежа (2,9%) и Перми (2,5%). Основную аудиторию сервиса составили люди в возрасте 35-56 лет. Среди них 66% — мужчины, 34% — женщины.

Кроме этого, высокий интерес пользователей потребовал готовности инфраструктуры к повышенной нагрузке. Системы кибербезопасности банка обеспечили защиту сервиса от подозрительной активности, попыток несанкционированного доступа, сканирования ресурсов и других видов сетевых и прикладных атак.

В дальнейшем возможности сервиса продолжат расширяться. Пользователи смогут видеть ориентировочную загруженность автозаправочных станций, что поможет выбирать не только нужную АЗС, но и наиболее удобное время для заправки.

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