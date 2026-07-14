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НовостиОбщество14 июля 2026 7:55

В Самаре ищут противомикробные агенты для борьбы с опасными инфекциями

В Самаре решают проблему роста устойчивости бактерий к лекарствам
Александра ТАЙБАТРОВА
Результаты исследований можно будет использовать как на производстве, так и для обучения. Фото: СамГМУ

Результаты исследований можно будет использовать как на производстве, так и для обучения. Фото: СамГМУ

В Самаре изучают активность химических соединений в отношении штаммов, которые вызывают тяжелые заболевания и инфекции. Сейчас отмечается рост устойчивости бактерий к существующим препаратам. За решение этой проблемы взялся завлаборатории СамГМУ Данир Исматуллин.

«Цель нашей работы – найти биологически активные соединения среди новых синтетических производных и природных экстрактов, обладающие высокой антимикробной активностью», – объяснил ученый.

Работа состоит из скриннинга в несколько этапов, поиска эффективных соединений как природного, так и химического происхождения, формирования базы данных. Результаты исследований можно будет использовать как на производстве, так и для обучения.

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