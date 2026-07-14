ГигаЧат научился слышать эмоции и находить главное в длинных аудио

Новая модель ИИ способна обрабатывать записи длиной до трех часов и свободно ориентироваться внутри них

Пользователям ИИ-помощника ГигаЧат стала доступна обновленная нейросеть GigaChat Audio. Это большая языковая модель, которая обрабатывает аудиофайлы и голосовые сообщения без предварительного преобразования речи в текст.

Теперь искусственный интеллект научился понимать интонации. ГигаЧат различает, с позитивной или негативной эмоцией к нему обращаются по характеристикам голоса и нюансам произношения. Раздраженному пользователю он ответит мягче, а если человек делится хорошей новостью поддержит настроение.

Кроме того, новая модель ИИ способна обрабатывать записи длиной до трех часов и свободно ориентироваться внутри них. Достаточно задать вопрос и нейросеть выдаст точный таймкод. Можно попросить пересказать отдельный отрезок или получить саммари всей записи со ссылками. Алгоритм также различает голоса спикеров.

Еще одна полезная функция - голосовая память. ГигаЧат запоминает важные факты из диалога и учитывает их в следующих сессиях. Например, при повторном обращении он уже будет знать ваши предпочтения в путешествиях и сможет составить маршрут с их учетом. Пользователь полностью контролирует функцию: факты можно посмотреть, отредактировать или отключить память в любой момент.

«Голос - самый естественный способ общения с технологией, но и самый требовательный: любая ошибка в распознавании или неверно считанная эмоция сразу разрушает доверие к ассистенту, - старший вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбербанка Антон Фролов. - Поэтому мы считаем аудио точкой роста для рынка ИИ-помощников. Запуская эти модели в открытый доступ, мы даём мощный инструмент разработчикам и ученым. От синхронного голосового перевода до сервисов для людей с нарушениями речи - спектр применений у голосовых технологий очень широкий. А мультиязычность и возможность легкого обучения другим языкам открывает для них и международные перспективы».

Помимо интеграции в ГигаЧат, Сбер выложил в открытый доступ облегченную версию GigaChat 3.1-Audio-10B. Нейросеть распознает русский, английский и другие языки. На ее основе можно создавать сервисы транскрибации, тренажёры произношения, голосовые переводчики с пониманием контекста.

Кроме того, опубликовано семейство моделей автоматического распознавания речи GigaAM Multilingual. Это первая российская открытая модель, работающая с несколькими языками: русским, английским, киргизским, казахским и узбекским. По замерам, GigaAM допускает в 1,5-2 раза меньше ошибок, чем ближайшие конкуренты. Модель доступна в компактной версии для обычных процессоров и флагманской для максимального качества.

По результатам теста Arena Hard Audio, новая GigaChat Audio понимает и отвечает на голосовые запросы на уровне лучших мировых аналогов. Теперь каждый может проверить это лично.