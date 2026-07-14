Россияне стали чаще покупать в ипотеку готовые частные дома и реже их строить

Средний размер кредит на готовый дом составил 4,7 млн рублей. Фото: ПАО банк "ВТБ"

ВТБ проанализировали спрос россиян на ипотечное кредитование. По итогам первого полугодия, заемщики получили около 2,3 тысяч ипотечных кредитов - это в пять раз больше, чем на строительство домов «с нуля». Доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью достигла 83%. Почти каждый второй заемщик (их порядка 46%) приобрел дом на вторичном рынке. По статистике в прошлом году таких было всего 15%.

По данным банка, спрос на ипотеку на загородном рынке уверенно рос все первое полугодие. Пик пришелся на март: число сделок выросло почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем. Средний размер кредит на готовый дом составил 4,7 млн рублей.

Лидерами по активности клиентов остаются Москва и Санкт-Петербург с областями, а также Татарстан: на эти регионы в январе–июне приходилось 25% всех сделок ВТБ на загородном рынке.

«Рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного - во многом благодаря снижению ставок, которое вернуло долго выжидавших клиентов, - прокомментировал старший вице-президент, директор департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. - Теперь они активны даже вне традиционного сезона, и их спрос всё больше смещается в сторону программ без господдержки. В июне число заявок на рыночную ипотеку ВТБ в сегменте частных домов выросло вдвое по сравнению с январём. При этом заемщики всё чаще выбирают готовые дома - с понятной стоимостью и возможностью моментально заселиться».