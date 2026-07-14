В Самаре около 1500 человек посетили всероссийскую винную ярмарку

Вход свободный для посетителей старше 18 лет Фото: администрация Самары

В Самаре на улице Ленинградской проходит Всероссийская винная ярмарка. За первую неделю ярмарку, которая проходит с 9 по 22 июля, посетили около 1500 человек. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Ежедневно ярмарку посещают около 300 человек. В программе дегустации, мастер-классы от виноделов и сомелье, живая музыка», — говорится в сообщении.

На ярмарке представлена продукция виноделен из Самарской области, Крыма и Кубани. Также гости могут попробовать сыры, мясные деликатесы, вяленые томаты и натуральные десерты. Ярмарка работает с 12:00 до 21:00. Вход свободный для посетителей старше 18 лет.

Напомним, на ярмарке в Самаре свою продукцию представят 15 производителей вина.

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