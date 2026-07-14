В Самаре пройдет авторская экскурсия по дому Маштакова

Вход на мероприятие стоит 500 рублей Фото: музей-галерея «Заварка»

В Самаре 17 июля в 18:30 состоится авторская экскурсия «Прекрасный старый дом». Ее проведет заместитель директора Музея Эльдара Рязанова Екатерина Гурова. Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству». Об этом сообщили в музей-галерее «Заварка».

«Экскурсия начнется с прогулки по Самарской площади и улице Галактионовской. Затем посетители зайдут в музей-галерею и пройдутся по залам дома Маштакова», — говорится в сообщении.

Гости узнают об истории здания, устройстве доходного дома и коммунального жилья. Особое внимание уделят архитектуре, быту и досугу жильцов разных эпох. В конце участников ждет горячий чай и эксклюзивное интервью с бывшей жительницей дома. Вход на мероприятие стоит 500 рублей, билеты продают заранее.

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