Отель-замок на улице Алма-Атинской в Самаре продают за 139 миллионов рублей

За гостиницу-замок просят 139 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ресторанно-гостиничный комплекс выставили на продажу в Самаре. Он располагается на улице Алма-Атинской и отличается необычным экстерьером: здание похоже на средневековый замок.

Объявление можно найти на одном из агрегаторов объявлений. Владелец пишет, что в 4-этажном комплексе есть 10 номеров, ресторан на 130 мест, банкетный зал на 18 человек. На территории комплекса есть сад, пруд, летняя зона отдыха.

За гостиницу-замок просят 139 миллионов рублей. Покупателям предлагают готовый бизнес, который, как говорится в объявлении, имеет большую клиентскую базу и отличную репутацию.

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