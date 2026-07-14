Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2026 11:35

Отель-замок на улице Алма-Атинской в Самаре продают за 139 миллионов рублей

В Самаре выставили на продажу необычный ресторанно-гостиничный комплекс
Александра ТАЙБАТРОВА
За гостиницу-замок просят 139 миллионов рублей

За гостиницу-замок просят 139 миллионов рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ресторанно-гостиничный комплекс выставили на продажу в Самаре. Он располагается на улице Алма-Атинской и отличается необычным экстерьером: здание похоже на средневековый замок.

Объявление можно найти на одном из агрегаторов объявлений. Владелец пишет, что в 4-этажном комплексе есть 10 номеров, ресторан на 130 мест, банкетный зал на 18 человек. На территории комплекса есть сад, пруд, летняя зона отдыха.

За гостиницу-замок просят 139 миллионов рублей. Покупателям предлагают готовый бизнес, который, как говорится в объявлении, имеет большую клиентскую базу и отличную репутацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал