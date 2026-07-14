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НовостиПроисшествия14 июля 2026 12:21

В Самарской области накажут женщину за обман с выплатами на 2,1 млн рублей

В Самарской области вынесли приговор за незаконное получение пенсии по инвалидности
Елизавета ЖИРНОВА
Она полностью возместила ущерб

Она полностью возместила ущерб

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Об этом сообщили в Самарском областном суде.

«В Исаклинском районе женщина с марта 2014 года по март 2026 года получала пенсию по инвалидности, оформив ее незаконно: она подала недостоверные данные о болезни. Ущерб превысил 2,1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Суд учел, что она полностью возместила ущерб, также у нее не было отягчающих обстоятельств. Женщине назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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