На семейном фестивале в ТК «Амбар» запустят воздушных змеев и устроят пенную дискотеку

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18 июля на территории торгового комплекса «Амбар» состоится семейный фестиваль воздушных змеев и мороженого. Для гостей подготовили насыщенную программу с шоу воздушных змеев, мастер-классами, крио-шоу, анимацией и пенной вечеринкой.

Главное развлечение дня – шоу воздушных змеев. В течение дня над площадкой возле торгового комплекса будут подниматься яркие воздушные змеи, создавая необычную атмосферу летнего фестиваля.

Помимо этого, для гостей праздника подготовили бесплатные мастер-классы. Дети смогут своими руками сделать змея, сплести летний браслет или смастерить оригинальные сувениры. Любителей науки ждет крио-шоу с экспериментами – зрелище, которое никого не оставит равнодушным.

На протяжении всего дня на сцене будут работать ведущий и DJ. Они проведут интерактивные игры, конкурсы и розыгрыши призов. Также на площадке разместятся партнерские зоны с дегустациями и активностями для всей семьи.

Завершится праздник большой пенной вечеринкой, которая станет финальным событием фестиваля.

Фестиваль пройдет 18 июля с 12:00 до 18:00. Вход свободный. Без возрастных ограничений.

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