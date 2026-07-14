В аэропорту Самары за неделю задержали более 100 кг продукции без документов

Вся продукция была непромышленного изготовления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарском аэропорту с 6 по 12 июля выявили 40 нарушений правил ввоза продукции. Пассажиры пытались провезти животноводческие товары и растения без документов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре Самарской области.

«Вся продукция была непромышленного изготовления. На ней не было маркировки, даты выработки и срока годности», – рассказали в ведомстве.

Среди задержанного 6,4 кг творога и меда, а также 108 кг орехов, фруктов, сухофруктов, круп и специй. Продукцию везли из Таджикистана, Узбекистана и Грузии. За этот же период на складе временного хранения успешно прошли контроль 300 кг мяса, рыбы и морепродуктов, 800 доз генетического материала КРС и 15 животных-компаньонов.

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