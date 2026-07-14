В Тольятти начали строить образовательный центр на 317 мест

В Тольятти в микрорайоне Федоровка началось строительство образовательного центра, который рассчитан на 317 мест. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале «МАКС».
«В Федоровке почти восемь лет не работала школа, а после закрытия старого здания детям приходилось ездить на занятия в другие районы, что доставляло большие неудобства», — рассказал губернатор.
В его состав войдут школа на 198 учащихся и детский сад на 119 воспитанников. Проектом предусмотрены учебные корпуса, помещения для дошкольных групп, спортивный блок, а также благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками.
Подрядчик уже демонтировал аварийное строение и начал земляные работы на улице Ингельберга, 52. Открыть образовательный центр рассчитывают в 2027 году.
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