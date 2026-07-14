В Самаре открыли движение по улице Солнечной после ремонта теплотрассы

Сотрудники служб его устранили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре восстановили движение транспорта по улице Солнечной. Ранее его ограничили из-за ремонтных работ на теплотрассе. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

«Дефект на теплотрассе выявили в ходе гидравлических испытаний магистрали Самарской ТЭЦ. Сотрудники служб его устранили и движение всех видов транспорта теперь открыто», — говорится в сообщении.

Ограничения действовали на участке от улицы Ново-Вокзальной до 6-й просеки. После завершения работ автобусы № 61, 88 и 226 вернулись на свои маршруты.

Напомним, что в Самаре движение на участке улицы Солнечной ограничат на четыре дня.

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