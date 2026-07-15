В Самаре жители две недели заботятся о брошенных щенках

Щенки ищут добрые руки. Фото: Дарья ПЕТРОВА

В Самаре во дворе одного из домов по улице Ставропольской сложилась непростая ситуация с бездомными животными. Около двух недель назад неизвестные бросили там четырех маленьких щенят. К счастью, малыши не остались без внимания: на помощь пришли неравнодушные местные жители. Об этом сообщили горожане «КП-Самара».

Сейчас щенки обеспечены самым необходимым. Жильцы организовали для них регулярную подкормку, ежедневно меняют воду и даже соорудили небольшую будку, чтобы животные могли укрыться от непогоды. В помощи участвуют все – от школьников до пенсионеров.

Несмотря на теплую заботу жители бьют тревогу: щенятам требуется социализация и ответственный уход, который невозможно обеспечить в условиях улицы. Всех, кто готов подарить щенкам семью или помочь с их пристройством, просят обращаться к жителям дома № 173 на улице Ставропольской.

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