Самарец не отчитался за субсидию и лишился 90 тысяч рублей

Субсидию мужчина получил в 2015 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд взыскал с местного жителя 90 тысяч рублей. Он получил субсидию на бизнес, но не отчитался за траты. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.

«Житель Чапаевска получил 100 тысяч рублей на развитие бизнеса, но не отчитался за средства и не вернул их в бюджет. Он частично погасил долг, перечислил 10 тысяч рублей, а оставшуюся сумму взыскали через суд», — говорится в сообщении.

Субсидию мужчина получил в 2015 году, деньги которй предназначались для реализации бизнес-плана. Суд изучил материалы дела и удовлетворил иск Центра занятости в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу.

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