В Самаре стартовали реставрационные работы «Дома с часами»

На реализацию проекта требуется свыше 40 млн рублей Фото: «Том Сойер Фест»

В Самаре начались реставрационные работы «Дома с часами» на улице Коммунистической, 5. Сотрудники компании разбирают кирпичные стены цокольного этажа и готовят фундамент. Об этом сообщили в пресс-службе «Том Сойер Феста».

«13 июля вновь вышли на площадку, сортировали кирпич, складывали целый и выгребали бой. Это физически тяжелая, но очень важная работа. Продолжим, пока не восстановим дом», — рассказали волонтеры.

Вопрос финансирования реставрации поднимали в Губернской Думе, однако на стартовый этап средств в областном бюджете не нашлось. Волонтеры перечислили реставрационной компании три миллиона рублей, но этой суммы явно недостаточно. Согласно смете двухлетней давности, на реализацию проекта требуется свыше 40 миллионов рублей.

Активисты обращаются за поддержкой к жителям Самары и других городов. По их словам, любой, даже скромный перевод станет вкладом в общее дело.

Напомним, «Дом с часами» в Самаре официально стал памятником архитектуры.

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