В Самарском доме предпринимателя представили серию картин

Изображения картин уже используют для сувениров Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самаре региональный центр «Мой бизнес» запустил новый формат поддержки креативных индустрий. На площадке Дома предпринимателя начали размещать художественные работы местных авторов.

«Такие площадки помогают предпринимателям стать ближе к аудитории, а также открывают возможности для сотрудничества», – отметила руководитель департамента развития предпринимательства Лариса Названова.

Первой участницей стала художница Евгения Тарасова. С 13 по 24 июля в центре представят ее серию «Новый день в любимом городе». В экспозиции шесть картин, посвященных знаковым местам города: «Буратино», «Монумент Славы», «Бурлаки на Волге» и другие. Работы созданы для проекта «КультСамара». Изображения ее работ уже используют для сувениров – платков, сумок и зонтов. Эта линейка победила во Всероссийском конкурсе региональных сувениров.

Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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