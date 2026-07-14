Более 30 млрд рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года

С 2020 года они выплатили более 8 млрд рублей налога Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области зарегистрировано более 385 тысяч самозанятых, а с 2020 года их доход превысил 197 миллиардов рублей.

«Растет число самозанятых, увеличивается и их вклад в экономику. С 2020 года они выплатили более 8 миллиардов рублей налога», — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Чаще всего самозанятые работают в IT, занимаются перевозками, ремонтом квартир, бьюти-услугами. Налог для них составляет 4% при расчетах с физлицами и 6% при работе с организациями. Получить статус можно через приложение «Мой налог», банк или портал госуслуг. Для самозанятых доступны консультации, обучение, льготные рабочие места в коворкинге и переговорные комнаты.

Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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