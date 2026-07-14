В Самарской области оштрафовали УК на 2,8 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Государственная жилищная инспекция Самарской области наказала управляющие компании за плохое содержание домов. Общая сумма штрафов составила 2 844 000 рублей.
«Приняли меры к управляющим организациям, которые не выполняли обязанности по содержанию многоквартирных домов», — рассказали в инспекции.
По одному из дел вынесли предупреждение, так как нарушение было первым. Также в отношении директора одной из управляющих компаний материалы передали в суд, ему может грозить дисквалификация. Жилищная инспекция продолжает контролировать работу УК в регионе.
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