16% самарцев готовы уволиться вслед за своим начальником

Среди опрошенных 5 % твердо намерены уйти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

16% работающих жителей Самары готовы уволиться вслед за своим прямым руководителем. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, который проходил с 22 июня по 2 июля 2026 года.

«Среди опрошенных 5 % твердо намерены уйти из компании вслед за руководителем, еще 11 % склоняются к такому решению. Большинство самарцев, 84 %, предпочли бы остаться на своих местах», — рассказали аналитики.

Готовность уйти вслед за руководителем выше среди молодежи: среди работников до 35 лет так намерены поступить 22 %, тогда как среди тех, кто старше 45 лет, лишь 11 %. Наименьшую склонность к увольнению вслед за начальником демонстрируют самарцы с доходом 100 – 150 тысяч рублей в месяц (11 %), а наибольшую — те, чей заработок выше (18 %) или ниже (19 %) этого уровня.

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