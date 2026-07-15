Самару хотят разделить на две зоны по градостроительному облику

Для архитекторов, проектировщиков и девелоперов разработают методические материалы. Фото: минград Самарской области

В Самаре минград разрабатывает новые требования к архитектурно-градостроительному облику. Эксперты предлагают разделить город на две части: в историческом поселении будет один архитектурно-градостроительный облик, в остальной части города – другой, но он тоже будет делиться на подзоны.

«Важно сейчас соотнести все требования по архитектурно-градостроительному облику с единым документом территориального планирования Самары», – отметила министр градостроительной политики Екатерина Семенова.

Планируется, что в разных зонах будут свои требования к рядовой и ансамблевой застройке, к общественно-транспортному каркасу. Эти требования хотят сделать более унифицированными. Для архитекторов, проектировщиков и девелоперов разработают методические материалы.

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