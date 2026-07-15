Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самарской области царствует лето, на улице стоит жара, хотя бывают и дожди с грозами. Самарцы устремляются на пляжи, чтобы позагорать и искупаться. Насколько прогрелись сейчас водоемы, тепло ли в них купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 15 июля 2026 года.
В Самаре Волга день ото дня теплеет на десятые доли градуса. По данным Приволжского УГМС, температура воды у берегов столицы региона перевалила за +23 градуса.
А вот в других местах Волга, наоборот, начала остывать. В Сызрани, где еще вчера фиксировали температуру около +25 градусов, она опустилась до +24 градусов. В Тольятти температура воды в Волге составляет около +23 градусов.
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