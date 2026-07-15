Лаборатория предприятия Тольятти прошла процедуру подтверждения компетентности

Подтверждение аккредитации не ограничивается выдачей аттестата. Фото: АО «ТОАЗ»

Контрольно-аналитическая лаборатория центральной заводской лаборатории «Тольяттиазота» прошла процедуру подтверждения компетентности. Объектом испытания стал реагент для очистки выхлопных газов дизельных двигателей AUS-32.

«Современная исследовательская лаборатория должна регулярно подтверждать свою компетентность и беспристрастность. Эта процедура проводится ежегодно, что позволяет гарантировать достоверность проведенных испытаний и увеличить степень доверия заказчиков», – рассказала заместитель главного инженера по качеству предприятия Елена Ермакова.

В результате лаборатория подтвердила работу в соответствии с международными и национальными стандартами, а также техническую грамотность, наличие необходимого оборудования, квалифицированного персонала и воспроизводимых методик.

Подтверждение аккредитации не ограничивается выдачей аттестата. Проводятся участие в межлабораторных испытаниях, внутренние аудиты, обучение персонала и модернизация лабораторного оборудования.

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