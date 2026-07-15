Форвард Данила Походяев продолжит выступать за БК «Самара»

Походяев пришел в БК «Самара» в июле 2025 года. Фото: https://vk.com/bksamara

В новом сезоне форвард Данила Походяев продолжит выступать за баскетбольный клуб «Самара». Как сообщают источники, договоренность об этом почти достигнута.

Походяев пришел в БК «Самара» в июле 2025 года. До этого он играл за клубы «Астана», «Руна», «Парма-Пари» и другие, но пока нигде не задерживался дольше одного сезона. Форварда вызывали в сборную страны в разных возрастных категориях.

О том, что клуб близок к договоренности с Походяевым, сообщает телеграм-канал «Перехват». Если это действительно так, «Самара» может стать первым клубом, в котором форвард будет играть дольше одного сезона.

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