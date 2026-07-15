С начала года в Самаре отловили почти 1000 бродячих собак

В спальных районах и частном секторе Самары усилен мониторинг и отлов бездомных животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре с начала 2026 года отловили уже более 1000 бездомных животных, в том числе 996 собак и 12 кошек. Такие данные озвучили на оперативном совещании под председательством мэра Ивана Носкова. За два месяца рост числа отловленных животных составил 35%.

«С начала года в спальных районах и частном секторе Самары усилен мониторинг и отлов бездомных животных», – отметил замглавы Самары Евгений Владимирский.

После отлова животных обследуют, обрабатывают от паразитов, лечат, вакцинируют. Если собака или кошка проявляет немотивированную агрессию, ее могут поместить в приют.

Иногда во время рейдов ловят домашних животных, которые находятся на самовыгуле. Чтобы найти их, нужно обращаться в департамент городского хозяйства и экологии, но важно, чтобы питомец был чипирован. Там же принимают заявки на отлов бродячих животных.

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