Гигабитный интернет и домашние сервисы МТС появились в микрорайне Крутые Ключи

В микрорайоне появилась новая сеть, построенная по технологии GPON. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МТС"

МТС расширил сеть домашнего высокоскоростного интернета в Самаре. Теперь жители домов на бульваре Финютина (четная сторона, с 6 по 26 дом), а также на улице Крутые Ключи (четная и нечетная стороны, с 1 по 32 дом) с 15 июля смогут пользоваться домашним интернетом оператора связи.

Новая сеть, построенная по технологии GPON (оптика до клиента), обеспечивает доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с и позволяет комфортно подключать к сети несколько цифровых устройств. Гигабитный интернет позволяет передавать данные почти мгновенно даже при высоких нагрузках на сеть и дает возможность интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства, а также позволяет работать в интернете, смотреть видео, подключать через интернет цифровое ТВ.

Как отметили в компании, МТС продолжит строительство сети домашнего интернета в микрорайоне и сообщит дополнительно о расширении адресного охвата. Планируется, что совсем скоро возможность подключения домашних цифровых сервисов мобильного оператора появится у жителей других улиц.

«Мы продолжаем комплексно развивать нашу собственную сеть домашних цифровых сервисов в жилом микрорайоне «Кошелев-Проект», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед. - С осени 2025 года наша фиксированная сеть, построенная по современной технологии GPON, доступна жителям новых очередей микрорайона. Мы увидели большой запрос от жителей микрорайона «Крутые Ключи» и расширили свою сеть под потребности людей. Местные жители смогут пользоваться мобильным интернетом, цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в пиковые моменты нагрузки на сеть».

МТС развивает фиксированную домашнюю сеть в Самаре и Тольятти с 2024 года. В сентябре 2025 года компания запустила домашнюю цифровую сеть в пригородном микрорайоне Кошелев Парк. Микрорайон «Крутые Ключи» – это крупный жилой микрорайон на въезде в Самару, где проживает около 100 тысяч человек.