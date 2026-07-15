Мошенники используют новую схему с долгами для обмана самарцев

Лже-приставы рассылали гражданам на электронные почтовые ящики информацию о наличии задолженности Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники часто представляются сотрудниками различных ведомств, а в последнее время они все чаще стали обманывать под видом судебных приставов. Об этой схеме предупредила ФССП Самарской области.

«Лже-приставы рассылали гражданам на электронные почтовые ящики информацию о наличии задолженности и возможности погасить ее посредством платежного онлайн-сервиса», – уточнила пресс-служба ведомства.

Когда человек переходил по указанной в письме ссылке, то терял свои деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, всегда перепроверяйте информацию, которая поступает вам от незнакомцев, в официальных источниках. К примеру, информацию об имеющихся задолженностях можно найти в банке данных исполнительных производств на сайте ФССП. Не переходите по сомнительным ссылкам, проверяйте реквизиты, по которым переводите деньги, подключите двухфакторную аутентификацию и периодически меняйте пароли.

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