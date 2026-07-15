В Жигулевске женщина украла инструменты с дачи, теперь ее ждет суд

Женщину обвинили в краже с незаконным проникновением в жилище. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Жигулевске полицейские раскрыли кражу из дачного дома, совершенную в июне этого года. Жертвой преступления стал 38-летний местный житель, лишившийся электроинструментов стоимостью более 28 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Воровкой оказалась 43-летняя ранее судимая женщина. Она спрятала украденные бензопилу, болгарку, триммер и шуруповерт на даче своего приятеля, планируя использовать чужие вещи для ремонта в его доме», – рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, незваная гостья перелезла через забор и проникла в строение через разбитое окно. Помогли раскрыть преступление не только изученные следы, но и показания очевидцев, а также записи с камер видеонаблюдения на соседних участках.

Полицейские проверили всех ранее судимых жителей ближайших СНТ и возможные точки сбыта краденого. Женщину обвинили в краже с незаконным проникновением в жилище, до суда она будет находиться под подпиской о невыезде. Все похищенные инструменты нашли и вернут хозяину.

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