Детские музыкальные и художественные школы ремонтируют в Самаре

Все работы будут завершены до конца августа. Фото: администрация Самары.

В Самаре продолжается ремонт в шести муниципальных учреждениях дополнительного образования. В 2025 году из городского бюджета на обновление учреждений культуры выделено 10,8 млн рублей. Работы планируют завершить к началу учебного года.

«Вместе с руководителями музыкальных и художественных школ составлен четкий план ремонта и модернизации материально-технической базы. Наши талантливые и творческие дети должны заниматься в комфортных условиях и добиваться новых успехов. Все работы будут завершены до конца августа», – рассказал глава города Иван Носков.

В Детской музыкальной школе им. Кабалевского капитально ремонтируют кровлю и фасад здания. Обновление защитит историческое здание от протечек и промерзания, вернет ему эстетичный внешний вид.

В трех учебных помещениях Детской художественной школы им. Зингера красят стены, меняют световое оборудование и устанавливают новую сантехнику. Еще где-то преобразится актовый зал, а где-то повышается противопожарная безопасность.

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