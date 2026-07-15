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НовостиОбщество15 июля 2026 9:10

Детские музыкальные и художественные школы ремонтируют в Самаре

В самарских учреждениях культуры ремонт фасадов и кабинетов завершат к началу учебного года
Ирина МОРСКАЯ
Все работы будут завершены до конца августа.

Все работы будут завершены до конца августа.

Фото: администрация Самары.

В Самаре продолжается ремонт в шести муниципальных учреждениях дополнительного образования. В 2025 году из городского бюджета на обновление учреждений культуры выделено 10,8 млн рублей. Работы планируют завершить к началу учебного года.

«Вместе с руководителями музыкальных и художественных школ составлен четкий план ремонта и модернизации материально-технической базы. Наши талантливые и творческие дети должны заниматься в комфортных условиях и добиваться новых успехов. Все работы будут завершены до конца августа», – рассказал глава города Иван Носков.

В Детской музыкальной школе им. Кабалевского капитально ремонтируют кровлю и фасад здания. Обновление защитит историческое здание от протечек и промерзания, вернет ему эстетичный внешний вид.

В трех учебных помещениях Детской художественной школы им. Зингера красят стены, меняют световое оборудование и устанавливают новую сантехнику. Еще где-то преобразится актовый зал, а где-то повышается противопожарная безопасность.

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