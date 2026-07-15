В России упрощают доступ бизнесу к частным сетям

Решение обеспечивает покрытие до пяти квадратных километров. Фото: пресс-служба МегаФона

В России МегаФон запускает облегченную версию Private LTE. Новое решение делает востребованную технологию доступнее для небольших и средних предприятий: в одном компактном устройстве объединены базовая станция и ядро сети. Такой подход позволяет быстро развернуть защищенную мобильную инфраструктуру на объекте в сжатые сроки и с меньшими затратами.

В отличие от традиционной модели построения частной сети, ориентированной на крупные распределенные площадки со сложным рельефом, pLTE Lite специально разработана для средних и малых объектов, например, логистических и складских комплексов, промышленных площадок среднего размера, временных и удалённых производственных территорий.

Ключевыми преимуществами такого сервиса являются быстрое развертывание: объединение функций базовой станции и ядра в одном устройстве сокращает сроки запуска до нескольких дней. Гибкая настройка зоны покрытия достигается за счет подбора и настройки антенн либо подключения дополнительных пикосот.

Облегченная версия сети прошла тестирование в собственной лаборатории телеком оборудования оператора. Результаты подтвердили ее соответствие отраслевым стандартам и актуальным потребностям рынка. Решение обеспечивает покрытие до пяти квадратных километров, поддерживает подключение нескольких сотен абонентских устройств и демонстрирует пропускную способность до 300 Мбит/с, гарантируя стабильную работу даже при высоких нагрузках.

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