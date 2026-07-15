Мать из Самарской области задолжала своей дочери алименты

Женщине назначили принудительные работы на четыре месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сергиевском районе Самарской области вынесли приговор 41-летней жительнице поселка Серноводск, которая длительное время уклонялась от выплаты алиментов на свою дочь. Об этом сообщает прокуратура региона.

«В 2025 году решением суда на женщину была возложена обязанность выплачивать средства на содержание 12-летней дочери в размере 25% от всех видов заработка, но она этого не делала», – рассказали в пресс-службе.

В ходе судебного разбирательства были представлены доказательства, что у матери не было уважительных причин для невыплаты алиментов. Она официально трудоустроена, но сознательно уклонялась от перечислений.

Жительнице Серноводска назначили принудительные работы на четыре месяца. Также из ее зарплаты будут удерживать 5% в пользу государства.

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