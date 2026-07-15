Рабочий упал с высоты и разбился насмерть в Самарской области

Причиной произошедшего могло послужить нарушение требований охраны труда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2026 года в Самарской области произошло ЧП на производстве муки и зерновых культур. 22-летний сотрудник предприятия упал во время работ и разбился насмерть. Сейчас решили завести уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

«При ремонте конвейерного оборудования молодой человек упал с высоты и скончался от полученных травм. Предварительно, причиной произошедшего могло послужить нарушение требований охраны труда сотрудниками предприятия», – рассказали в пресс-службе.

Поэтому уголовное дело заведено о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего.