Тайны еврейского дома раскрыли в Самаре за одним столом

В прошлом году учреждение победило во всероссийском конкурсе и было признано лучшим этническим музеем. Фото: Росреестр Самарской области

В Самаре провели экскурсию по Еврейскому музею культуры и быта конца XIX - начала XX века для сотрудников регионального Росреестра. Участники мероприятия смогли больше узнать о традициях древнего народа, об уникальном здании Самарской хоральной синагоги.

«За обеденным столом в располагающей атмосфере мы узнали об истории музея, уникальных экспонатах, еврейских традициях и обрядах, ремеслах и профессиях», – поделился Сергей Гаршин, член молодежного совета Росреестра Самарской области.

Музей еврейского быта расположен на улице Ленинградской. Его коллекцию составляют предметы, которыми пользовались самарские евреи больше века назад, от музыкальных инструментов и книг до предметов представителей разных профессий. В прошлом году учреждение победило во всероссийском конкурсе и было признано лучшим этническим музеем.

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