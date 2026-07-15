В историческом центре Самары ограничили высоту торговых центров

Существующие ТЦ можно будет реконструировать с имеющейся высотой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре ограничили высоту торговых центров в границах исторического поселения. Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки утвердил минград Самарской области 13 июля.

Судя по документу, высота ТЦ до верхней отметки венчающего карниза должна составлять не более 24,5 метров, а до верхней отметки конькового завершения крыши – до 28 метров. Для зданий с плоской крышей высоту будут мерить до верхней отметки парапета, и она должна составлять не более 25,5 метров.

Существующие ТЦ можно будет реконструировать с имеющейся высотой, если это не повредит объектам культурного наследия.

Ранее стало известно, что Самару хотят разделить на две зоны по градостроительному облику.

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