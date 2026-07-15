Сотрудница МФЦ из Самарской области перевела мошенникам 92 тысячи рублей

Она хотела купить бытовку для дачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

54-летняя сотрудница МФЦ из Самарской области стала жертвой мошенников. Она хотела купить бытовку для дачи и перевела аванс в 92 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

«Женщина нашла объявление на ресурсе, который выглядел как официальный сайт. Она связалась с представителями организации, обсудила условия и перевела деньги. Позже выяснилось, что компания никаких договоров с ней не заключала», — рассказали в полиции.

Когда жительница региона попыталась уточнить детали сделки, в компании заявили, что переговоры с ней не вели. Женщина обратилась в полицию, после чего было заведено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

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