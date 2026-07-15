Врач из Самарской области хотел купить иномарку и потерял 700 тысяч рублей

Самарец несколько раз переводил мошенникам деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области мужчина, работающий врачом, стал жертвой мошенников, когда хотел купить иномарку. Он нашел объявление на интернет-сервисе. Машина, которая ему приглянулась, стоила 800 тысяч рублей, но находилась в Европе.

Продавец заверил, что автомобиль легко доставить в Россию, и это займет всего неделю, если внести задаток. Самарец поверил этим обещаниям и перевел по присланным реквизитам 100 тысяч рублей.

Затем лже-продавцы еще несколько раз связывались с жителем Самарской области и просили перевести еще денег под разными предлогами. Ему даже прислали договор, чтобы усыпить бдительность, и проконсультировали с «юристом», который оказался ненастоящим.

Время шло, самарец перевел уже 700 тысяч рублей, но машину так и не получил. «Продавцы» перестали выходить с ним на связь, и тогда мужчина понял, что его обманули. Он обратился в полицию, там завели уголовное дело.

Самарцам напоминают, что не стоит переводить деньги на незнакомые реквизиты, особенно если хотите купить товар по явно заниженной цене. Велик риск нарваться на мошенников!

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