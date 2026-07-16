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НовостиОбщество16 июля 2026 4:20

Мобильный интернет ограничили из-за беспилотной опасности в Самарской области

Самарцы могут столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета 16 июля
Александра ТАЙБАТРОВА
Работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов

Работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мобильный интернет ограничили в Самарской области ранним утром 16 июля. Напомним, что в регионе действует беспилотная опасность. В таких случаях работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов.

Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru, ведь мы входим в «белый» список. Прямой сейчас читайте, грозит ли «зуд купальщика» жителям Самарской области, многодетная семья просит помощи, чтобы попасть на свой участок.

Также Самарской области работает сеть точек доступа к бесплатному wi-fi.

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