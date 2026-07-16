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НовостиОбщество16 июля 2026 4:50

Отбой беспилотной опасности объявили в Самарской области 16 июля

В Самарской области отменили беспилотную опасность
Александра ТАЙБАТРОВА
Беспилотная опасность в Самарской области действовала более четырех часов

Беспилотная опасность в Самарской области действовала более четырех часов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

16 июля в Самарской области отменили беспилотную опасность Напомним, что ее объявляли ранним утром, около 04.00 по местному времени.

«Отбой беспилотной опасности объявлен в Самарской области», – написал губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС примерно в 08.30.

Беспилотная опасность в Самарской области действовала более четырех часов. В это время жители региона могли столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета. В аэропорту Курумоч вводили ограничения. Сейчас их уже сняли, но несколько рейсов пока задерживают.

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