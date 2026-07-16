Отбой беспилотной опасности объявили в Самарской области 16 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
16 июля в Самарской области отменили беспилотную опасность Напомним, что ее объявляли ранним утром, около 04.00 по местному времени.
«Отбой беспилотной опасности объявлен в Самарской области», – написал губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС примерно в 08.30.
Беспилотная опасность в Самарской области действовала более четырех часов. В это время жители региона могли столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета. В аэропорту Курумоч вводили ограничения. Сейчас их уже сняли, но несколько рейсов пока задерживают.
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