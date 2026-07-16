Иван Носков: «Основные ремонты в школах и детсадах Самары близятся к завершению»

По словам мэра, замечания по ходу работ решаемы. Фото: канал МАХ Ивана Носкова

До завершения летней ремонтной кампании школ и детских садов остается около месяца. Глава Самары Иван Носков проверил, как ведутся работы. Вместе с министром образования региона Виктором Акопьяном он посмотрел на ход работ в двух корпусах школы № 36, дошкольном отделении школы № 35 и лицее № 131 «Созвездие».

«Основные ремонты в образовательных учреждениях Самары близятся к завершению. У педагогического коллектива будет время на подготовку к новому учебному году. Замечания по ходу работ есть, но они решаемы на уровне руководства школ и подрядных организаций. По ходу объезда получили обратную связь от строителей, их мнение будет полезно для планирования будущих ремонтов», – сообщил мэр в своем канале МАХ.

Работы в лицее выполнены на 80%: отремонтированы кровля, спортивный блок, фасад, отмостки, кабинеты, санузлы и др. Остаются монтаж потолков с освещением, малярные работы и ремонт входа. Два корпуса школы № 36 готовы на 55-60%, есть небольшое отставание от графика, которое подрядчик должен наверстать.

В дошкольном отделении школы № 35 ремонт продвинулся на 70%. Там обратили внимание на необходимость более оперативного согласования колера стен и плитки для завершения отделочных работ.

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