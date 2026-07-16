Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Лето в разгаре, и в Самаре продолжается пляжный сезон. А что с водой? Комфортно ли в ней купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самаре, Тольятти и Сызрани по состоянию на 16 июля 2026 года.
В Самаре вода в Волге держится на одном уровне уже несколько дней, ее температура составляет около +23 градусов. В Тольятти тоже все стабильно, но вода несколько теплее – чуть выше +24 градусов.
А вот в Сызрани Волга продолжает остывать. К 16 июля ее температура составляет +23 градуса, хотя еще несколько дней назад она прогревалась до +25 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал