В Самаре температура воды в Волге держится на одном уровне уже несколько дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето в разгаре, и в Самаре продолжается пляжный сезон. А что с водой? Комфортно ли в ней купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самаре, Тольятти и Сызрани по состоянию на 16 июля 2026 года.

В Самаре вода в Волге держится на одном уровне уже несколько дней, ее температура составляет около +23 градусов. В Тольятти тоже все стабильно, но вода несколько теплее – чуть выше +24 градусов.

А вот в Сызрани Волга продолжает остывать. К 16 июля ее температура составляет +23 градуса, хотя еще несколько дней назад она прогревалась до +25 градусов.

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