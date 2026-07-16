Самолет Самара – Екатеринбург отправили в Тюмень из-за шторма

Рейс все-таки приземлился в аэропорту Кольцово в 20.42 по местному времени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

15 июля рейс Самара – Екатеринбург пошел не по плану. Из Курумоча он вылетел по расписанию, в 13.55 по самарскому времени. А вот в аэропорт Кольцово добирался с приключениями.

В Екатеринбурге самолет из Самары не смог приземлиться, так как там бушевал ураган. Лил сильный дождь, ураганный ветер сносил деревья.

Самолет из Самары перенаправили в Тюмень, где пассажирам пришлось подождать. Но все завершилось благополучно, рейс все-таки приземлился в аэропорту Кольцово в 20.42 по местному времени. Задержка составила около двух часов.

Напомним, что утром 16 июля аэропорту Курумоч закрывали из-за беспилотной опасности. Сейчас ограничения уже сняли, но несколько рейсов задерживают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал