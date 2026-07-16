На первый матч в сезоне в Самаре «Зенит» может отправиться без двух лидеров

«Акрон» в рамках первого тура нового сезона РПЛ примет в Самаре «Зенит» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

25 июля «Акрон» в рамках первого тура нового сезона РПЛ примет в Самаре действующего чемпиона страны «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга может отправиться в Самару без двух лидеров – Дугласа Сантоса и Луиса Энрике.

Дело в том, что бразильские футболисты выступали за сборную страны на чемпионате мира. Сантос выходил на поле в пяти играх, в том числе в 1/8 финала в матче против Норвегии он вышел на старте. Энрике выходил на поле в рамках ЧМ-2026 один раз. Голами футболисты «Зенита» не отличились.

Бразилия уже вылетела с чемпионата мира, проиграв Норвегии в 1/8 финала. Но Сантос и Энрике вернутся в расположение своего клуба только 22 июля, пишет журналист Анар Ибрагимов. Игра с «Акроном» состоится всего через три дня после этого, и есть вероятность, что бразильцы этот матч пропустят.

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