Мэр Иван Носков тепло отозвался о Самаре и обозначил ее перспективы развития

Мэр вручил первым 28 волонтерам благодарственные письма. Фото: канал МАХ Ивана Носкова Фото: другой источник..

Глава Самары Иван Носков встретился с волонтерами, которые помогали с голосованием по программе «Формирование комфортной городской среды». В ходе встречи мэр сказал, что Самара – город с замечательными перспективами.

«У нас есть все: природный парк в 10 минутах от города, прекрасная Волга, развитая система туризма, любые современные предприятия сферы развлечений и культуры. Наши образовательные учреждения готовят самые разнообразные кадры, поэтому в городе много молодежи. Так что потенциал Самары огромен, но нам всем нужно включаться в работу на благо города», – написал Носков в своем канале МАХ.

Мэр вручил первым 28 волонтерам благодарственные письма, а также ответил на вопросы про перспективы благоустройства и развития областного центра. Напомним, в голосовании первые три места заняли скверы памяти ветеранов у дома № 5 на улице Силина, у поликлиники № 13 и академика Кузнецова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал