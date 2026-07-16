В селе Захаркино Самарской области строят тротуары вдоль главной дороги

Новые пешеходные зоны появятся с обеих сторон дороги на протяжении 500 метров. Фото: минтранс Самарской области

В Кинель-Черкасском районе ремонтируют дорогу от райцентра к селу Захаркино. Минтранс Самарской области сообщает, что подрядчик начал обустраивать тротуары вдоль главной улицы села.

«Новые пешеходные зоны появятся с обеих сторон дороги на протяжении 500 метров», – уточнила пресс-служба министерства.

На объекте используют многослойную технологию: разрабатывают грунт, устанавливают бордюры, укладывают геотекстиль, щебень. Последним слоем станет асфальт, устройство тротуаров планируют завершить к концу июля.

На участке уже установили 18 столбов для фонарей освещения. Укладывать финишный слой асфальта начнут после завершения работы с тротуарами.

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