«Зенит» может сыграть с «Акроном» без двух лидеров

Встреча между «Акроном» и «Зенитом» пройдет в Самаре 25 июля Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Питерский «Зенит» может прилететь в Самару на матч первого тура Российской премьер-лиги с «Акроном» без двух лидеров. Игру, вероятно, пропустят Дуглас Сантос и Луис Энрике.

Защитник и нападающий защищали цвета сборной Бразилии на Чемпионате мира 2026 года. По сообщению журналиста Анара Ибрагимова, футболисты прибудут в расположение «Зенита» лишь 22 июля.

Встреча между «Акроном» и «Зенитом» пройдет на «Солидарность Самара Арене» 25 июля. Питерский клуб является действующим чемпионом РПЛ. Тольяттинцы завершили прошлый сезон на 13 строчке, но сохранили прописку в элите, обыграв по сумме двух матчей «Ротор».