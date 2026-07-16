В Самаре студентка потеряла 370 тысяч рублей из-за страха ареста счетов

Мошенники несколько раз звонили девушке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре мошенники обманули 22-ленюю студентку. Девушке позвонил незнакомец под видом сотрудника налоговых органов. Он заявил, что у девушки есть неоплаченный штраф, напугал, что если не оплатить его вовремя, то все счета заблокируют, а на студентку заведут исполнительное производство.

Незнакомец предложил оплатить «штраф» по реквизитам, которые он пришлет, или перейти по ссылке из сообщения. Такое предложение вызвало сомнения у девушки, и она положила трубку.

Но мошенники не отставали от нее. Вскоре на телефон студентки поступил новый звонок, на этот раз – якобы от сотрудника правоохранительных органов. Он сказал, что девушка едва не стала жертвой мошенников, но ее деньги все еще находятся под угрозой. Незнакомец убедил девушку оформить кредит, чтобы «помочь» следствию, а потом перевести заемные и личные средства на «защищенный» счет. Она перевела в общей сложности 370 тысяч рублей. Лишь потом девушка проверила, что никаких штрафов у нее нет, и поняла, что ее обманули.

По этому факту завели уголовное дело. Самарцам напоминают, что никаких «безопасных» счетов не существует, а переводы денег на незнакомые реквизиты не могут «помочь» следствию.

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