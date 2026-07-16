10-й ребенок появился на свет в многодетной семье в Самарской области

За полгода в перинатальном центре родились 2636 детей. Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАКС

В многодетной семье Семена и Екатерины Захаркиных родился 10-й ребенок. Семья живет в Большеглушицком районе, а роды прошли в перинатальном центре Самарской областной клинической больницы имени Середавина. О событии сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Радует, что таких больших многодетных семей становится все больше», – отметил глава региона.

За полгода в перинатальном центре родились 2636 детей, в том числе 59 двойняшек и две тройни. Для троих женщин дети стали девятыми в семье, а еще для троих – одиннадцатым. Кроме того, в 2026 году в трех семьях родились двенадцатые дети, а еще в одной семье появился на свет пятнадцатый по счету малыш.

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