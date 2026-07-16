Самарцы мечтают накопить к пенсии 6,9 млн рублей

Самарцы рассчитывают свой доход после завершения карьеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре с 25% до 67% выросла осведомленность о размере страховой пенсии среди жителей. По данным опроса, дополнительно к страховой пенсии горожане рассчитывают получать в среднем 47 тысяч рублей ежемесячно за счет сбережений и инвестиций, а также хотят накопить 6,9 млн рублей. Это показало исследование Сбера.

«Если регулярно откладывать даже небольшие суммы, например, с программой долгосрочных сбережений, можно постепенно прийти к поставленной цели. Свою страховую пенсию от государства можно рассчитывать через наше приложение. Надо ввести в поиске «Расчет пенсии», — рассказала управляющий Самарским отделением банка Наталья Красулина.

Свой доход после завершения карьеры самарцы разделяют следующим образом: 30% — деньги от работы по найму, 26% — страховая пенсия от государства, 13% — личные сбережения. Остальные поступления участники опроса планируют получать благодаря инвестициям, предпринимательской деятельности, дохода от сдачи недвижимости в аренду и помощи детей.

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